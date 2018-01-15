Фотофакт: У селі на Черкащині з'явилось дерево, від якого можна заряджати гаджети

У селі Білозір'я, що на Черкащині, з'явилось незвичайне "сонячне дерево", від якого у разі потреби можна без проблем підзарядити мобільний телефон чи ноутбук.

Як інформує прес-служба Черкаської ОДА, таке "дерево" є першим в області.

Воно запрацювало з нового року і тепер жителі Білозірської ОТГ можуть зарядити мобільні пристрої просто посеред вулиці.

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Таке "сонячне дерево" пристосоване для одночасної підзарядки 8 гаджетів, його оснастили акумуляторами потужністю 200 ампер.

Акумулятори розраховані на 10 років роботи, сонячні панелі — на понад 30.

У селі на Черкащині встановили "розумне" дерево

У Черкаській ОДА звітують, що "розумне" дерево було встановлене коштом держбюджету.