Фотофакт: У селі на Черкащині з'явилось дерево, від якого можна заряджати гаджети
00:25, сьогодні 762 Читать новость на русском
У селі Білозір'я, що на Черкащині, з'явилось незвичайне "сонячне дерево", від якого у разі потреби можна без проблем підзарядити мобільний телефон чи ноутбук.
Як інформує прес-служба Черкаської ОДА, таке "дерево" є першим в області.
Воно запрацювало з нового року і тепер жителі Білозірської ОТГ можуть зарядити мобільні пристрої просто посеред вулиці.
Читайте також: SpaceX уклала договір із заводом "Антонов"
Таке "сонячне дерево" пристосоване для одночасної підзарядки 8 гаджетів, його оснастили акумуляторами потужністю 200 ампер.
Акумулятори розраховані на 10 років роботи, сонячні панелі — на понад 30.
У селі на Черкащині встановили "розумне" дерево
У Черкаській ОДА звітують, що "розумне" дерево було встановлене коштом держбюджету.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
На Херсонщині провели конкурс краси серед кавунів13 серпня 2017 , 19:33
Прогноз погоди на 5 жовтня: значну частину України заллють дощі5 жовтня 2017 , 09:18
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною24 листопада 2017 , 15:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії23 листопада 2017 , 19:00