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Фотофакт: У селі на Черкащині з'явилось дерево, від якого можна заряджати гаджети

00:25, сьогодні 762 Читать новость на русском
"Сонячне дерево" з'явилось на Черкащині / bilozirska.gromada.org.ua

У селі Білозір'я, що на Черкащині, з'явилось незвичайне "сонячне дерево", від якого у разі потреби можна без проблем підзарядити мобільний телефон чи ноутбук.

Як інформує прес-служба Черкаської ОДА, таке "дерево" є першим в області.

Воно запрацювало з нового року і тепер жителі Білозірської ОТГ можуть зарядити мобільні пристрої просто посеред вулиці.

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Таке "сонячне дерево" пристосоване для одночасної підзарядки 8 гаджетів, його оснастили акумуляторами потужністю 200 ампер.

Акумулятори розраховані на 10 років роботи, сонячні панелі — на понад 30.

Черкаси технології дерево

У селі на Черкащині встановили "розумне" дерево

У Черкаській ОДА звітують, що "розумне" дерево було встановлене коштом держбюджету.

Теги: Новини України Черкаси
Джерело: 24 Канал
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