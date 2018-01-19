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Фотограф перезняв сексистські плакати і зробив головними героями чоловіків: курйозні фото

20:10, 19 січня 2207 Читать новость на русском
Проект
Проект "У паралельному всесвіті" / elirezkallah

Фотограф з Лівану Ілай Резкалла перезняв легендарні плакати п'ятдесятих років. Головними героями плакатів стали вже не жінки, а чоловіки.

Героїні плакатів не покидали кухню, раділи пилососу на Різдво та приносили чоловікам каву в ліжко. "У паралельному всесвіті" (так називається проект) їх місце, нарешті, зайняли чоловіки.

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"На минулий День подяки я почув, як мої чоловіки обговорювали, що у жінок краще виходить готувати, підтримувати порядок та "виконувати справи по дому". Хоча я знаю, що не всі чоловіки поділяють таку точку зору, я з подивом виявив, що дуже багато хто досі так вважає. Ось я і представив паралельний всесвіт, де ролі розподілені інакше, і чоловіки можуть спробувати свою сексистську отруту на смак ", – так опис свій проект фотограф.

Теги: LifeStyle Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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