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Фотограф підкорила мережу знімками старовинних спалень: неймовірні кадри

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Німецька фотограф Маріке Беркелар створила серію унікальних знімків, яку назвала "Secrets to Yesterday". На світлинах жінка показала, наскільки затишними та красивими залишаються старовинні спальні в покинутих маєтках.

У світі дедалі популярнішими стають фото занедбаних будівель. Митці вирушають на пошуки покинутих замків та елітних будинків, які підкорюють своєю красою навіть у напівзруйнованому стані. Фотограф з Німеччини Маріке Беркелар зробила серію знімків спалень у таких будівлях, чим завоювала мережу.

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"Кілька років тому я стрибнула у прекрасний та покинутий світ. Будинки, де колись було чимало руху. Де люди жили, працювали або звертались до свого Бога. Помешкання інколи створюють враження, що їх залишили всього на одну ніч. Одне з моїх улюблених місць – це спальні, найбільш особистий простір. Це місце, де фантазія може розігнатися. Що тут трапилось? Люди тут спали, займались коханням, обговорювали щось або сміялись", – розповіла Маріке Беркелар BoredPanda.

Спершу проект був тимчасовий. Свої знімки фотограф розмістила у блозі. Однак згодом Маріке зробила значно більше знімків, які зібрала у книгу "Secrets to Yesterday". В об'єктив фотографа потрапили також інші кімнати розкішних, але давно покинутих маєтків. 

Теги: LifeStyle Фотоновини Подорожі
Джерело: 24 Канал
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