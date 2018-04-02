Фотограф показала неймовірні знімки Індії, зроблені з таксі

Талановита Марія Сахай, яка є професійним фотографом, вміє бачити незвичайні речі у буденних місцях. Так, під час короткої поїздки до Індії жінка зуміла зафіксувати будні колоритної країни з вікна таксі.

Марія Сахай встигла пожити та попрацювати у багатьох країнах світу. Фотограф зізналась, що її ваблять віддалені країни з їх незвичною культурою та побутом. Нещодавно вона обрала для подорожі Індію. Для поїздки Марія Сахай пройшла "7 кіл пекла, щоб отримати візу до країни, хоча чимало рейсів були дуже доступними".

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"Якось ввечері у п'ятницю після отримання електронного листа з угодою від авіакомпанії, яка допомагає мандрувати дешево, ми з чоловіком скочили до літака у Джайпур у Раджастхані. Ні планів, ні застережень, ні попередніх досліджень. Ми найняли водія на вихідні і сказали: "Об'їздіть свій звичайний день, візьміть нас у ті місця, де ви їсте, молитесь чи робите закупи". Більшість фото вдалося зробити з пасажирського сидіння таксі", – розповіла про мандрівку Марія Сахай.



Колоритна Індія



Фотограф показала колорит Індії



Будні людей в Індії



Індія з машини таксі



Поїздка в Індію туристки



Індійський побут



Індія очима фотографа