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Фотограф показала неймовірні знімки Індії, зроблені з таксі

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Марія Сахай показала колоритні фото Індії
Марія Сахай показала колоритні фото Індії / Фото з вільних джерел

Талановита Марія Сахай, яка є професійним фотографом, вміє бачити незвичайні речі у буденних місцях. Так, під час короткої поїздки до Індії жінка зуміла зафіксувати будні колоритної країни з вікна таксі.

Марія Сахай встигла пожити та попрацювати у багатьох країнах світу. Фотограф зізналась, що її ваблять віддалені країни з їх незвичною культурою та побутом. Нещодавно вона обрала для подорожі Індію. Для поїздки Марія Сахай пройшла "7 кіл пекла, щоб отримати візу до країни, хоча чимало рейсів були дуже доступними".

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"Якось ввечері у п'ятницю після отримання електронного листа з угодою від авіакомпанії, яка допомагає мандрувати дешево, ми з чоловіком скочили до літака у Джайпур у Раджастхані. Ні планів, ні застережень, ні попередніх досліджень. Ми найняли водія на вихідні і сказали: "Об'їздіть свій звичайний день, візьміть нас у ті місця, де ви їсте, молитесь чи робите закупи". Більшість фото вдалося зробити з пасажирського сидіння таксі", – розповіла про мандрівку Марія Сахай.


Колоритна Індія


Фотограф показала колорит Індії


Будні людей в Індії


Індія з машини таксі


Поїздка в Індію туристки


Індійський побут


Індія очима фотографа


Колоритна Індія

Теги: LifeStyle Індія Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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