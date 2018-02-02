Фотограф показала типові знімки усіх туристів світу: курйозне відео

Фотограф Олівер Кміа опублікував двохвилинне відео, в якому зібрав найбільш типові знімки з подорожей туристів зі всього світу, щоб показати, наскільки неоригінальні та банальні бувають фото.

Ідея у фотографа з'явилася, коли він відвідував Рим. Там Олівер Кміа мріяв побачити фонтан Треві, але так і не зміг до нього потрапити через величезний натовп туристів.

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"Я відчував, що багато людей не дуже-то насолоджуються самою подорожжю, їх мета полягає лише в тому, щоб зробити побільше фотографій і похвалитися ними в соцмережах", – розповів він.

І з цим твердженням важко не погодитись, адже наші соцмережі рясніють однотипними фотографіями із популярних міста серед туристів.