Фотограф показала життя у В'єтнамі без ретуші: колоритні фото

Кожна країна має особливі місця, які показують її колоритність та красу. Винятком не став і В'єтнам, який зачарував пейзажами та буденністю місцевих жителів.

Підбірку фото зробила мистецтвознавець Орсоля Каранц, яка відвідала країну та була вражена від природи та колоритних жителів невеличких поселень. Дівчина, яка професійно займається фотографуванням, вирішила показати світу унікальність В'єтнаму.

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За її словами, жодна подорож настільки не вражала її, відтак поїздка до Азії запам'ятається їй надовго. Дивовижні знімки Орсоля Каранц зуміла зробити на півночі країни.

В'єтнам займає особливе місце в моєму серці. Поїздка туди, безумовно, змінила моє світобачення в різних відношеннях. Я мандрувала на півночі В'єтнаму і задокументувала казкову природу та життя етнічних груп в горах,

– розповіла Орсоля Каранц.

На знімках поєднується краса природи та непросте життя місцевого населення. Бездоріжжя, збіднілі помешкання, діти, які працюють змалку – все це знайшло місце у фотопроекті Орсолі Каранц. Водночас краса гір В'єтнаму та колорит зачаровують з перших знімків.