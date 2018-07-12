Фотограф показала знімки до і після Photoshop: разюча різниця

Молода мама та фотограф Лілія Альварадо вирішила довести всім скептикам, що редагування знімків не спотворює світлину. Це вона зробила у соціальній мережі Instagram.

Кожне фото по-своєму красиве. Однак інколи хочеться додати до нього інших барв чи навіть історії. Тому люди дедалі частіше користуються спеціальною програмою Photoshop, яка допомагає перетворити звичайні фото на казкові.

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Фотограф Лілія Альварадо показала, наскільки відрізняються її роботи до та після редагування. Таким чином митець вирішила довести, що корегування знімків не шкодить їм, а навпаки допомагає додати якоїсь магії.

Свої роботи вона називає арт-фотографією та прирівнює їх до створення кінострічок чи картин. Розпочала Лілія Альварадо експериментувати з Photoshop після народження близнят. Двох донечок вона захотіла по-особливому показати на світлинах, відтак додавала казковості до кольорової гами знімків.

Варто зазначити, що різниця між двома знімками із проекту Лілії Альварадо просто разюча. Неозброєним оком видно, наскільки знімки змінились після редагування.