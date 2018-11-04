Фотограф показав фото Литви, які приголомшують красою

Безкраї простори та вражаюча урбаністика – Литва може приголомшити навіть найвибагливішого туриста. Це успішно довів фотограф Мартінас Чаревичюс, який створив серію ефектних знімків.

У BoredPanda він розмістив серію дивовижних знімків, від краси яких перехоплює подих. На фото приголомшливі пейзажі гармонійно поєднуються з сучасними будинками. Красу міст талановитий Мартінас Чаревичюс зобразив завдяки дрона з прикріпленою камерою. Відтак литовський колорит постав з висоти пташиного польоту.

Читайте також: Багряна осінь у Карпатах: дивовижні фото українських гір

"Будучи ландшафтним фотографом, я скористався гарною погодою. Рано вставати, взяти мого дрона і їхати куди-небудь, щоб сфотографувати схід сонця, стало моєю звичкою. Цього року я вивчав нові маршрути, щоб ввечері сфотографувати ідилічні пейзажі в тумані. Дрон став не просто інструментом, який може досягати 500 метрів або летіти на відстані 3 кілометрів від мене, а справжнім помічником", – зізнався Мартінас Чаревичюс.

Окрім цього, фотограф додав, що інколи навіть не очікує, що кадри, зроблені дроном, будуть варті уваги митця. Однак результат його робіт приголомшує не тільки самого автора світлин, але й мережу.



Литва очима фотографа



Чому варто їхати в Литву: фото