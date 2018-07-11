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Фотограф показав красу покинутих будинків Європи: неймовірні кадри

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Покинуті будинки очима фотографа
Покинуті будинки очима фотографа / Фото із соцмереж

Старі будівлі зберігають свій шарм навіть після руйнування. Німецький фотограф вирішив підтвердити цю думку, створивши дивовижну серію знімків.

Понад 10 років Маттіяс Хакер шукає покинуті будинки та показує світу їх красу. Для митця важливо продемонструвати, що будівлі зберігають свій шарм навіть після того, як їх починає підкорювати природа. 

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Варто зазначити, що німецький фотограф ніколи не розсекречує локації його знахідок. Таким чином чоловік намагається захистити старі будинки аристократів від зайвої уваги туристів, які часто призводять до ще більшої руйнації історичних місць. 

"Я бачив чимало вандалізму, крадіжок та інших страшних речей, які трапляються з цими будівлями, оскільки вони стають популярними. І я відчуваю, що все, що я можу зробити, це захистити їх", – розповів Маттіяс Хакер.

Маттіяс Хакер німецький фотограф покинуті будівлі
Краса покинутих будинків


Роботи німецького фотографа


Покинуті будівлі очима фотографа


Фотограф показує красу замків


Хобі Маттіяса Хакера


Краса закинутих елітних будівель


Вишуканість старих будівель, в яких ніхто не мешкає


Покинуті будівлі Європи


Руйнування старих будинків


Краса старовинних будівель

Теги: LifeStyle Подорожі
Джерело: 24 Канал
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