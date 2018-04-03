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Фотограф показав красу пустелі в Ізраїлі: неймовірні знімки

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Ізраїльський фотограф Дієго Россман зачарував користувачів мережі дивовижною фотосесією в пустелі. Митець зумів показати всю красу незаселеної території країни.

Одним із захоплень фотографа є туризм, тому чоловік вміло шукає нові місця для фотосесії. Під час однієї з поїздок Дієго Россман замилувався красою пустелі. Фотограф придумав зробити серію знімків у різні пори роки.

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Вправно підібравши кольори та ракурси, Дієго Россман створив унікальні кадри небаченого досі Ізраїлю, які заворожують красою.

"Моє натхнення пов'язане з музикою, кіно, скелелазінням та моїми подорожами по всьому світу. Кольори, ландшафт і відкриті простори зробили цю пустелю особливим місцем для подорожі", – зізнався Дієго Россман.

Теги: LifeStyle Фотоновини Мистецтво Новини Ізраїля
Джерело: .boredpanda.com
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