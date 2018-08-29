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Фотограф показав красу та колорит Киргизстану: приголомшливі фото

1974 Читать новость на русском

Талановитий фотограф з Нідерландів Альберт Дрос вирішив показати приголомшливу красу Киргизстану. Митець здебільшого знімав природу, чим підкорив мережу.

Альберт Дрос провів у Киргизстані понад 3 тижні. За цей час чоловік намагався не тільки пізнати культуру азіатської країни, але й зафіксувати красу та колорит держави. 

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За словами митця, це була його перша поїздка в Азію, відтак чоловік із захопленням дивився на неймовірні пейзажі та зробив чимало ефектних світлин. 

"Природа в Киргизстані – недоторкана, а багато місцевих жителів живуть як кочівники. Дороги в сільській місцевості досить погані. Але з певними зусиллями, ви зможете побачити одні з найкрасивіших пейзажів, якими коли-небудь милувались. Безмежні долини з величезними горами навколо вас, кришталево чисті озера, дикі орли, каньйони – ця країна має все це, про що можна мріяти", – розповів Альберт Дрос BoredPanda

Фотограф відвідав кілька міст Киргизстану та зробив мандрівку селами неподалік Бішкеку. Від побаченої природи Альберт Дрос не приховував захвату та рекомендував всім туристам навідатись до країни, бо такі емоції, як переконаний автор світлин, неможливо передати словами або навіть на знімку. Варто зазначити, що фото, опубліковані Альбертом Дросом, вражають. 

Теги: LifeStyle Подорожі Киргизстан Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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