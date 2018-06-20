Фотограф показав красу та колорит вулиць Сан-Франциско: яскраві знімки

Одне із найпривабливіших міст світу потрапило до об'єктива талановитого фотографа Роберта Огілві. Митець зумів показати колоритні та надзвичайні вулиці американського Сан-Франциско.

Побутує думка, що фотографи, які живуть у певному місті, не можуть зобразити красу населеного пункту так, як мандрівний митець. Однак не всі туристи знають особливі місця, які найкраще характеризують місто. Це довів житель Сан-Франциско Роберт Огілві.

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Чоловік вирішив створити серію світлин, які передають красу, затишок та особливість сонячного західного узбережжя США. Атмосферні вулиці, ретро-авто, безлюдні доріжки та сонячні промені – такими кадрами насичена фотопідбірка Роберта Огілві. Окрім цього, митець вміло підбирає кольори, додаючи знімкам грайливості та враження, що їх зняли на старий фотоапарат.

Допис, поширений Robert Ogilvie (@rsogilvie) 17 Чер 2018 р. о 5:50 PDT

Допис, поширений Robert Ogilvie (@rsogilvie) 15 Чер 2018 р. о 3:08 PDT

Допис, поширений Robert Ogilvie (@rsogilvie) 11 Чер 2018 р. о 12:17 PDT

Допис, поширений Robert Ogilvie (@rsogilvie) 10 Чер 2018 р. о 11:31 PDT

Допис, поширений Robert Ogilvie (@rsogilvie) 9 Чер 2018 р. о 10:08 PDT

Допис, поширений Robert Ogilvie (@rsogilvie) 9 Чер 2018 р. о 3:46 PDT

Допис, поширений Robert Ogilvie (@rsogilvie) 8 Чер 2018 р. о 7:59 PDT

Допис, поширений Robert Ogilvie (@rsogilvie) 7 Чер 2018 р. о 4:19 PDT

Допис, поширений Robert Ogilvie (@rsogilvie) 29 Тра 2018 р. о 8:06 PDT