Фотограф показав, як змінюються пори роки на крихітному острові
Яні Йлінампа з Фінляндії уже 15 років фотографує природу. Він справжній майстер у зйомці північного сяйва, захоплюючих заходів, прекрасних лісів, озер та інших чудес природи.
Один з тих магічних предметів, що потрапили в об’єктив Яні, став прекрасний острів Котисаар, який колись був традиційним прихистком лісорубів.
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Фотограф задокументував острів в всі чотири сезони, у результаті вийшли чотири справді різні кадри.
Осінь:
Зима:
Весна:
Літо:
Джерело: 24 Канал
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