Фотограф показав, як змінюються пори роки на крихітному острові

Яні Йлінампа з Фінляндії уже 15 років фотографує природу. Він справжній майстер у зйомці північного сяйва, захоплюючих заходів, прекрасних лісів, озер та інших чудес природи.

Один з тих магічних предметів, що потрапили в об’єктив Яні, став прекрасний острів Котисаар, який колись був традиційним прихистком лісорубів.

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Фотограф задокументував острів в всі чотири сезони, у результаті вийшли чотири справді різні кадри.

Осінь:

Зима:

Весна:

Літо: