Фотограф помістив героїв "Зоряних війн" на вулицях Парижу: дивовижні фото
15:38, сьогодні 1101 Читать новость на русском
Паризький фотограф Лоран Понс вирішив відтворити світ "Зоряних війн" серед людей на вулицях романтичного Парижу. У його сюрреалістичних роботах можна побачити дроїда R2-D2, штурмовиків, Тріпіо та інших персонажів франшизи.
Про це пишуть на сайті галереї Geraldine Zberro.
Фотосерія Лорана відтворює світ, створени Джоржем Лукасом в дуже сучасному Парижі. Між фотографією та ретушуванням на фотошопі художник намагається зламати кордони між кіно та реальністю і створює сюрреалістичну атмосферу, яка веде його шанувальників далеко в галактику.
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Джерело: 24 Канал
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