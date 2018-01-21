Фотограф помістив героїв "Зоряних війн" на вулицях Парижу: дивовижні фото

Паризький фотограф Лоран Понс вирішив відтворити світ "Зоряних війн" серед людей на вулицях романтичного Парижу. У його сюрреалістичних роботах можна побачити дроїда R2-D2, штурмовиків, Тріпіо та інших персонажів франшизи.

Про це пишуть на сайті галереї Geraldine Zberro.

Фотосерія Лорана відтворює світ, створени Джоржем Лукасом в дуже сучасному Парижі. Між фотографією та ретушуванням на фотошопі художник намагається зламати кордони між кіно та реальністю і створює сюрреалістичну атмосферу, яка веде його шанувальників далеко в галактику.

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