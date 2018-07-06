Фотограф поєднує постери до відомих фільмів з котами: дуже весела добірка
Малайзійський фотограф Джимі Чунг уже кілька років поєднує постери до голлівудських фільмів з "реальним світом", зокрема, з домашніми улюбленцями.
Перші роботи Чунг почав викладати у соцмережі у 2014 році, тоді на фотографа вперше звернули увагу західні ЗМІ.
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До 2016 року Джимі робив колажі переважно з людьми, але згодом переключився і на тваринок.
Джерело: 24 Канал
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