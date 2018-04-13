Фотограф створює колажі з багатьох кадрів спортивних змагань

Американський фотограф Пелле Касс представив проект Crowded Fields – серію колажів, які автор створює з безлічі кадрів, зроблених під час спортивних змагань.

Кожного разу фотограф встановлює камеру в певному місці і протягом декількох годин знімає те, що відбувається з одного ракурсу. В результаті виходить кілька сотень знімків, які фотограф потім ретельно комбінує.

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За словами Касса, його мета – спробувати передати більш повне відчуття від того, що відбувається на спортивних змаганнях, адже на його думку звичайні фотографії з цим завданням справляються не завжди.

"Думаю, стандартні фотографії спотворюють реальну картину. Людське око ніколи не бачить один-єдиний застиглий момент, який відображений на знімках. Після відвідин матчу з хокею ви, швидше за все, згадайте не якусь конкретну картинку, а загальне враження метушні – саме це відчуття я і намагаюся передати", – зазначає Касс.

Щоб створити один колаж, Пелле Касс витрачає один день.

Зараз роботи з проекту Crowded Fields представлені на виставці в Музеї мистецтва Нью-Мексико. Деякі з них опубліковані у автора на сторінці в Instagram.