Фотограф випадково зловив момент вражаючого польоту птахів

53-річний фотограф Даніель Біберт зумів сфотографувати вражаюче видовище, де зграя птахів летіла на фоні горизонту у формі гігантського птаха.

Про це пишуть на The Daily Mail.

Момент був зафіксований над Коста-Бравою – північний схід Іспанії.

Як зазначив сам митець, унікальний кадр він побачив лише на комп’ютері, коли переглядав нещодавно зроблені знімки.

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"Я був настільки сконцентрований на зйомках в той час, що я не зрозумів, що птахи створили гігантську птицю в небі. Згодом я зрозумів, що захопив унікальний знімок, технічно, різкий і високоякісний", – поділився Даніель.

Сам Біберт живе в Хіллінгені, Німеччина, і зараз керує велосипедним бізнесом після його кар'єри в якості інженера з космонавтики.