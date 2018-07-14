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Фотограф вміло поєднав знімки ХХ століття з сьогоденням: дивовижні результати

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Угорський фотограф Золтан Кереній створив неймовірно красиву підбірку світлин, в якій поєднав історію ХХ століття та сьогодення. Проект митець назвав "Вікном в минуле".

Багато людей часто не задумуються, що кожна будівля має свою історію. Її створювали не тільки люди, які мешкали в тому чи іншому приміщенні, але й ті, хто таємно зустрічався біля будинку, вигулював собаку, переживав життєві драми чи історичні події. Відтак виникає бажання потрапити у часову капсулу та побачити, як звична вулиця виглядала кілька десятків років тому. В цьому допомагає фотограф Золтан Кереній.

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Угорець колекціонує знімки ХХ століття, зроблені в Будапешті. Здебільшого світлини він знаходить в місцевих архівах. Золтан Кереній упродовж 2 років знаходив точну локацію фото та поєднував їх з сучасними пейзажами. 

"Я витратив понад 2 роки на ідеальний збіг фотографій з пейзажами, щоб зробити їх максимально точними. Колекція показує красу пам'яток Будапешта в поєднанні з його багатою історією", – розповів Золтан Кереній.

Теги: Фотоновини LifeStyle Угорщина Подорожі
Джерело: 24 Канал
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