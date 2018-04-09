Фотограф з Тибету демонструє усю красу різних куточків землі: неймовірні світлини
Фотограф з Тибету Лі Є створює фантастичні знімки, що не залишать байдужим кожного. Митець, зокрема, фотографує красу кожної країни, яку відвідує, у різні пори року.
Свої світлини Лі Є викладає і у свій Instagram.
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Зауважимо, що географія його робіт є обширною. Так, на них можна побачити краєвиди як морозного російського Іркутська, так і різнобарвної та теплої Шрі-Ланки.
Пропонуємо Вам насолодитися найяскравішими з них.
Джерело: 24 Канал
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