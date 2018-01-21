Фотограф зняв кумедну сцену сварки між левами, які дуже нагадують людей: фото
22:02, 21 січня 5161 Читать новость на русском
58-річний фотограф Джордж Харт, який вперше побував на американському сафарі в Танзанії, зміг зафіксувати кумедну фотопідбірку, де левиця наче люто свариться з левом після акту спарювання. Така сцена, на думку автора, дуже схожа на конфлікти, які трапляються в житті між парами.
Про це пишуть на The Daily Mail.
Джордж розповів, що після закінчування спарювання левиця раптово почала ричати на свого самця, який у відповідь теж видавав звуки. Однак левиця не збиралась зупинятись у "висловлюваннях", після чого він сором’язливо прикрив обличчя лапою і вислуховував свою самицю.
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Джерело: 24 Канал
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