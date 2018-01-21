Фотограф зняв кумедну сцену сварки між левами, які дуже нагадують людей: фото

58-річний фотограф Джордж Харт, який вперше побував на американському сафарі в Танзанії, зміг зафіксувати кумедну фотопідбірку, де левиця наче люто свариться з левом після акту спарювання. Така сцена, на думку автора, дуже схожа на конфлікти, які трапляються в житті між парами.

Про це пишуть на The Daily Mail. Джордж розповів, що після закінчування спарювання левиця раптово почала ричати на свого самця, який у відповідь теж видавав звуки. Однак левиця не збиралась зупинятись у "висловлюваннях", після чого він сором’язливо прикрив обличчя лапою і вислуховував свою самицю. Читайте також: 9 незвичайних причин завести кота, які підтверджені наукою