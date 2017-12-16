Фотографи показали найсмішніші фото тварин за 2017 рік: кумедні знімки

Журі міжнародної премії Comedy Wildlife Photography Awards традиційно відібрали найсмішніші знімки тварин, які були зроблені в 2017 році.

Знімки-переможці опублікували на сайті Comedy Wildlife Photography Awards. Переможці були відібрані з 3500 фотографій, надісланих фотографами з 86 країн світу.

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При цьому найкращим був визнаний знімок угорського фотографа Тібора Керц, на якому зображені три сови, одна з яких падає з гілки.



Найсмішніші фото тварин за 2017 рік: найкраще фото



Найсмішніші фото тварин за 2017 рік



Найсмішніші фото тварин за 2017 рік



Найсмішніші фото тварин за 2017 рік



Найсмішніші фото тварин за 2017 рік



Найсмішніші фото тварин за 2017 рік



Найсмішніші фото тварин за 2017 рік



Найсмішніші фото тварин за 2017 рік