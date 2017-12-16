03:44
17 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Космічна експансія
Вєсті Кремля
21:15, 16 грудня
Вєсті.UA.Жир.
Вєсті.UA
19:54, 16 грудня
Ахметов і Ко зможуть підзаробити на арештованому майні попередників
ЦРУ
09:05, 13 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. ЛАЗ: автобус-рекордсмен
Згадати все
23:53, 14 грудня
Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Фотографи показали найсмішніші фото тварин за 2017 рік: кумедні знімки

21:07, 16 грудня 1303 Читать новость на русском
Найсмішніші фото тварин за 2017 рік
Найсмішніші фото тварин за 2017 рік / Comedy Wildlife Photography Awards

Журі міжнародної премії Comedy Wildlife Photography Awards традиційно відібрали найсмішніші знімки тварин, які були зроблені в 2017 році.

Знімки-переможці опублікували на сайті Comedy Wildlife Photography Awards. Переможці були відібрані з 3500 фотографій, надісланих фотографами з 86 країн світу.

Читайте також: National Geographic оголосив переможців Nature Photographer of the Year: чарівні фото

При цьому найкращим був визнаний знімок угорського фотографа Тібора Керц, на якому зображені три сови, одна з яких падає з гілки.


Найсмішніші фото тварин за 2017 рік: найкраще фото


Найсмішніші фото тварин за 2017 рік


Найсмішніші фото тварин за 2017 рік


Найсмішніші фото тварин за 2017 рік


Найсмішніші фото тварин за 2017 рік


Найсмішніші фото тварин за 2017 рік


Найсмішніші фото тварин за 2017 рік


Найсмішніші фото тварин за 2017 рік

Теги: LifeStyle Курйозні новини світ тварин
Джерело: 24 Канал
Новини за 16 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 16 грудня: Саакашвілі готовий помиритись з Порошенком, смерть мільярдера
16 грудня, 22:10 Головні новини 16 грудня: Саакашвілі готовий помиритись з Порошенком, смерть мільярдера
2467
Нові
16 грудня, 22:01 Нові "групи смерті": "Червона сова" прилетіла вбивати дітей
Ольга Бродська 1701
Чем хуже будет России, тем хуже будет и нам, – экс-премьер Украины о санкциях Запада
16 грудня, 20:15 Чем хуже будет России, тем хуже будет и нам, – экс-премьер Украины о санкциях Запада
Наталя Ромашова 3315
Казус Ложкіна: з'явився шанс розплутати павутину зловживань владою нинішнім главою держави
16 грудня, 20:00 Казус Ложкіна: з'явився шанс розплутати павутину зловживань владою нинішнім главою держави
Сергій Лещенко 2524
16 грудня, 19:02 "Добровільно-примусове" об'єднання територіальних громад
Юрій Одарченко 1788
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук