Фотографують, намагаються вкрасти і рвуть: що відомо про порушення із бюлетенями на виборах

В Україні триває перший тур президентських виборів. Станом на 13:00 правоохоронці вже зареєстрували 384 повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Серед найпоширеніших випадків – фото та спроби виносу бюлетенів із дільниці. До речі, з особливою активністю роблять світлини власних бюлетенів члени Радикальної партії. Навіть її лідер та чинний кандидат у президенти зумів виділитися: після голосування він показав розгорнутий бюлетень журналістам.

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Фотографував власний бюлетень й Ігор Мосійчук.



Мосійчук сфотографував свій бюлетень

А також прес-секретарка радикалів.

Ще один випадок зі сфотографованим бюлетенем члена "Радикальної партії".

Громадська мережа "Опора" повідомляє про багато випадків фотографування бюлетенів у Києві. Один із виборців пояснив свої дії правоохоронцям так: "Знімав на пам’ять".

А на одній з виборчих дільниць Одеси жінка не кинула бюлетень у скриньку, а коли її зупинили члени комісії – порвала, зазначивши, що їй немає за кого голосувати, передає "Громадське".

Так, жінка пройшла в кабінку, сховала бюлетень у сумку та пішла на вихід. Коли її зупинили, вона дістала бюлетень із сумки та порвала його на очах у всіх. За словами порушниці, зробила це тому, що їй нема за кого голосувати.



Порушення на виборах і кара за них