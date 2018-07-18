Фотосесію Кайлі Дженнер з бойфрендом запідозрили в плагіаті

Нова сексуальна фотосесія світської левиці Кайлі Дженнер і її бойфренда Тревіса Скотта для GQ викликала не лише захоплення у фанатів, а й обурення. Фанати побачили у ній неймовірну схожість зі зйомкою ще 40-річної давності.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Кайлі Дженнер одразу після фотосесіїї для журнал Forbes, який визнав її однією з найбагатших знаменитостей, з’явилась на сторінках видання GQ Magazine разом з коханим Тревісом Скоттом.

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На обкладинці видання 20-річна Дженнер позує в чорному купальнику, сидячи на колінах свого бойфренда, який був одягнений у строгий костюм з білими кросівками. У такій же позі і в такому образі у 1978 фотографувалась знаменита зіркова пара Серж Генсбур і Джейн Біркін. В період 1968-1981 років актори перебували у цивільному шлюбі.

Tfw the new gq cover of Travis and Kylie is a cheap ripoff of Serge gainsbourg and Jane birkin pic.twitter.com/p8nO6aFhoN — s t e v e (@Stevegripp) 17 юли 2018 г.

На інших знімках Кайлі і Тревіс повторюють майже всі пози та образи з фотоісторії, автором якого тоді став Хельмут Ньютон.

That Forbes cover was such BS, Kylie and co literally made hundreds of millions by ripping off other people. She/her whole family doesn’t have a creative entrepreneurial cell in her body. Here she is, copying Jane Birkin & Serge Gainsbourg. Don’t buy their crap. pic.twitter.com/rx8aVX8r4B — Rae (@rachael_uriarte) 17 юли 2018 г.

"Ми справді збираємось ігнорувати те, що фотосесія Кайлі і Тревіса для GQ Magazine на 100% була натхненна зйомкою Сержа Генсбура і Джейн Біркін?", "Нова обкладинка з Кайлі і Тревісом є дешевою копією фотосесії Генсбура і Біркін", "Ви ніколи не зможете зрівнятись з Сержом і Джейн", – обурюються користувачі соцмереж.