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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      FourFourTwo представило власний топ-100 найкращих футболістів світу у 2018 році: фото

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      Топ-100 футболістів світу за версією FourFourTwo
      Топ-100 футболістів світу за версією FourFourTwo

      Авторитетне британське видання FourFourTwo представило свою сотню найкращих футболістів світу у році, що минає. Причому, зробило це не тільки ефектно в плані презентації, а й аргументовано.

      Лідер збірної Аргентини та іспанської "Барселони" Ліонель Мессі визнаний найкращим гравцем світу 2018 року за версією авторитетного журналу FourFourTwo.

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      Ліонель Мессі
      Ліонель Мессі – футболіст року за версією FourFourTwo

      На 2 місці одвічний суперник Мессі у всіх турнірах і преміях – португалець Кріштіану Роналду, на третьому – француз Кілліан Мбаппе. А ось володар "Золотого м'яча"-2018 Лука Модріч посів лише 4 місце.

      Топ-10 гравців світу за версією FourFourTwo

      1. Ліонель Мессі ("Барселона");
      2. Кріштіану Роналду ("Реал" – "Ювентус");
      3. Кілліан Мбаппе (ПСЖ);
      4. Лука Модрич ("Реал");
      5. Антуан Грізманн ("Атлетіко");
      6. Мохамед Салах ("Ліверпуль");
      7. Еден Азар ("Челсі");
      8. Неймар (ПСЖ);
      9. Ян Облак ("Атлетіко");
      10. Харрі Кейн ("Тоттенхем").

      З повним списком топ-100 футболістів можна ознайомитися за цим посиланням.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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