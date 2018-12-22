FourFourTwo представило власний топ-100 найкращих футболістів світу у 2018 році: фото

Авторитетне британське видання FourFourTwo представило свою сотню найкращих футболістів світу у році, що минає. Причому, зробило це не тільки ефектно в плані презентації, а й аргументовано.

Лідер збірної Аргентини та іспанської "Барселони" Ліонель Мессі визнаний найкращим гравцем світу 2018 року за версією авторитетного журналу FourFourTwo.

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Ліонель Мессі – футболіст року за версією FourFourTwo

На 2 місці одвічний суперник Мессі у всіх турнірах і преміях – португалець Кріштіану Роналду, на третьому – француз Кілліан Мбаппе. А ось володар "Золотого м'яча"-2018 Лука Модріч посів лише 4 місце.

Топ-10 гравців світу за версією FourFourTwo

1. Ліонель Мессі ("Барселона");

2. Кріштіану Роналду ("Реал" – "Ювентус");

3. Кілліан Мбаппе (ПСЖ);

4. Лука Модрич ("Реал");

5. Антуан Грізманн ("Атлетіко");

6. Мохамед Салах ("Ліверпуль");

7. Еден Азар ("Челсі");

8. Неймар (ПСЖ);

9. Ян Облак ("Атлетіко");

10. Харрі Кейн ("Тоттенхем").

З повним списком топ-100 футболістів можна ознайомитися за цим посиланням.

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