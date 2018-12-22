FourFourTwo представило власний топ-100 найкращих футболістів світу у 2018 році: фото
Авторитетне британське видання FourFourTwo представило свою сотню найкращих футболістів світу у році, що минає. Причому, зробило це не тільки ефектно в плані презентації, а й аргументовано.
Лідер збірної Аргентини та іспанської "Барселони" Ліонель Мессі визнаний найкращим гравцем світу 2018 року за версією авторитетного журналу FourFourTwo.
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Ліонель Мессі – футболіст року за версією FourFourTwo
На 2 місці одвічний суперник Мессі у всіх турнірах і преміях – португалець Кріштіану Роналду, на третьому – француз Кілліан Мбаппе. А ось володар "Золотого м'яча"-2018 Лука Модріч посів лише 4 місце.
Топ-10 гравців світу за версією FourFourTwo
1. Ліонель Мессі ("Барселона");
2. Кріштіану Роналду ("Реал" – "Ювентус");
3. Кілліан Мбаппе (ПСЖ);
4. Лука Модрич ("Реал");
5. Антуан Грізманн ("Атлетіко");
6. Мохамед Салах ("Ліверпуль");
7. Еден Азар ("Челсі");
8. Неймар (ПСЖ);
9. Ян Облак ("Атлетіко");
10. Харрі Кейн ("Тоттенхем").
З повним списком топ-100 футболістів можна ознайомитися за цим посиланням.
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