Так, академія SkyFall, провідний навчальний центр підготовки пілотів, техніків та інструкторів в Україні, ініціювала Перші Всеукраїнські змагання серед закладів вищої та професійної освіти "Студентська технологічна ліга з FPV перегонів", передає 24 Канал.
Дивіться також Військовий експерт з США відповів, наскільки ефективні українські ракети
Як відбуватимуться змагання?
Змагання відбудуться 18 жовтня в Ужгороді. У них візьмуть участь понад 70 студентських команд.
Вони змагатимуться на FPV-дронах SHRIKE від українського виробника SkyFall. Учасники повинні якнайшвидше подолати трасу з арками та воротами різної форми. Час проходження фіксується автоматично, а за пропуск елементів додаються штрафні секунди.
Окрім, перегонів на спеціальній трасі, захід охоплюватиме експозиційну зону безпілотних систем і концерт.
Програма заходу:
- 7:30 – 09:00 – реєстрація команд, жеребкування, розподіл частот.
- 09:00 – 09:05 – урочисте відкриття, хвилина мовчання, Гімн України.
- 09:05 – 09:30 огляд траси, технічний брифінг.
- 09:30 – 14:00 кваліфікаційні заїзди.
- 14:00 – 15.00 обід.
- 15:00 – 19:00 фінальні заїзди (олімпійська система).
- 19:00 – 21:30 урочисте нагородження і концерт.
Зверніть увагу! Детальну інформацію організатори повідомлять за день до перегонів.
Зауважимо, що змагання відбуваються за підтримки Міносвіти, Всеукраїнської громадської організації "Спортивна студентська спілка України" та Ужгородського національного університету.
Цей захід покликаний ознайомити молодь з інженерією та керуванням дронами і показати, як сучасні технології можна застосовувати в житті та роботі.
Змагання допомагають виховати нове покоління інженерів і пілотів, які вміють швидко й точно працювати та думати технологічно, закладаючи основу для інноваційного розвитку України.
Що відомо про виробництво дронів в Україні?
- У вересні на саміті Defense Tech Valley у Львові представили новий підводний робот-дрон "Толока" TLK-1000. Він здатний знищувати великі нерухомі об'єкти, як Кримський міст.
- Влітку Україна інтенсивно розвивала технології перехоплення ворожих БпЛА. На початку липня 2025 року за участі президента було підписано меморандум із американською компанією Swift Beat про спільне виробництво безпілотників, насамперед перехоплювачів. Очікується, що вже до кінця року це допоможе отримати сотні тисяч різних систем, а у 2026‑му – збільшити випуск.
- Вітчизняні виробники тим часом запропонували власні рішення для ППО. Сьогодні в країні вже діє перша у світі фактично "дронова ППО": спеціалізовані підрозділи збивають ворожі БпЛА за допомогою наших перехоплювачів. Наприклад, бригада Nemesis у березні – квітні 2025 року знищила 60 ударних Shahed, використовуючи експериментальні українські моделі.
- Українські морські дрони, такі як "Маґура", значно вплинули на розстановку сил у Чорному морі, витіснивши російські кораблі з Севастополя. Інші країни, включаючи Китай, США та Тайвань, активно впроваджують технології безпілотних суден, взявши до уваги досвід України.