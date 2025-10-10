Досвід війни в Україні показав, що за безпілотними технологіями – майбутнє. Саме тому виробник дронів SkyFall активно співпрацює з низкою вищих і професійних навчальних закладів.

Так, академія SkyFall, провідний навчальний центр підготовки пілотів, техніків та інструкторів в Україні, ініціювала Перші Всеукраїнські змагання серед закладів вищої та професійної освіти "Студентська технологічна ліга з FPV перегонів", передає 24 Канал.

Як відбуватимуться змагання?

Змагання відбудуться 18 жовтня в Ужгороді. У них візьмуть участь понад 70 студентських команд.

Вони змагатимуться на FPV-дронах SHRIKE від українського виробника SkyFall. Учасники повинні якнайшвидше подолати трасу з арками та воротами різної форми. Час проходження фіксується автоматично, а за пропуск елементів додаються штрафні секунди.

Окрім, перегонів на спеціальній трасі, захід охоплюватиме експозиційну зону безпілотних систем і концерт.

Програма заходу:

7:30 – 09:00 – реєстрація команд, жеребкування, розподіл частот.

09:00 – 09:05 – урочисте відкриття, хвилина мовчання, Гімн України.

09:05 – 09:30 огляд траси, технічний брифінг.

09:30 – 14:00 кваліфікаційні заїзди.

14:00 – 15.00 обід.

15:00 – 19:00 фінальні заїзди (олімпійська система).

19:00 – 21:30 урочисте нагородження і концерт.

Зверніть увагу! Детальну інформацію організатори повідомлять за день до перегонів.

Зауважимо, що змагання відбуваються за підтримки Міносвіти, Всеукраїнської громадської організації "Спортивна студентська спілка України" та Ужгородського національного університету.

Цей захід покликаний ознайомити молодь з інженерією та керуванням дронами і показати, як сучасні технології можна застосовувати в житті та роботі.

Змагання допомагають виховати нове покоління інженерів і пілотів, які вміють швидко й точно працювати та думати технологічно, закладаючи основу для інноваційного розвитку України.

Що відомо про виробництво дронів в Україні?