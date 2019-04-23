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      Фракція БПП не "позеленіє" після перемоги Зеленського, – Гончаренко

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      Гончаренко переконаний, що з фракції БПП підуть небагато нардепів
      Гончаренко переконаний, що з фракції БПП підуть небагато нардепів / Фото з відкритих джерел

      Після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента України з парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" можуть піти кілька народних депутатів. Проте фракція суттєво не "позеленіє".

      Фракція БПП перебуватиме в опозиції до політичної сили Зеленського, заявив заступник голови фракції Олексій Гончаренко, повідомляє "РБК-Україна".

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      "Фракція не "позеленіє". А чи може бути, що окремі представники фракції змінюватимуть свій колір – це є можливим. Знаєте, очищення – це завжди добре", – сказав Гончаренко.

      Я думаю, що зовсім не багато (підуть з фракції БПП). Але з кожним, хто піде… очищення –це тільки плюс для кожної політичної сили… Ми будемо сильною опозицією президенту Зеленському,
      – запевнив заступник голови фракції БПП.

      Раніше Гончаренко заявив, що якщо Зеленський стане президентом, то матиме 2 шляхи для співпраці з Верховною Радою. Один із них – почати домовлятися з чинним парламентом.

      Експерти вважають, що після перемоги Зеленського багато депутатів перейдуть до його команди.

      "Я думаю, що кількість біженців буде дуже великою. Через одну єдину причину – БПП не є партією в повному розумінні слова "партія". БПП – це клуб думок або, як в нас це називають, "партія влади". Тому тільки-но влада зміниться, ми побачимо велику частину щурів, які побіжать з корабля, який тоне, на корабель, який пливе, – розповів в ефірі 24 каналу політичний експерт Антон Швець.

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      Що планує далі робити Петро Порошенко?

      Після того, як Порошенко зрозумів, що програє на виборах президента, він заявив, що балотуватиметься на наступних виборах до Верховної Ради. Окрім того, чинний глава держави на акції українців на його підтримку зізнався, що планує стати кандидатом на наступних виборах президента. До речі, учасники акції почали на це скандувати: "Через рік!" Порошенко з усмішкою відповів: "Через рік, так через рік".

      вибори президента другий тур результати

       

       

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: офіційні результати
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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Новини політики Блок Петра Порошенка Олексій Гончаренко Верховна Рада
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