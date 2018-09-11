Фракція "Самопомочі" у Київраді саморозпустилась
У депутатів був вибір – засудити корупційну аферу свого колеги, яку виявило внутрішньопартійне розслідування, або ж обрати кругову поруку.
Сміливості, на жаль, не вистачило. Після такого саморозпуск – це, мабуть, єдиний вихід.
"Розпочинаємо процедуру відкликання всіх депутатів, які голосували за корупційне рішення. Матеріали розслідування передаємо у НАБУ і НАЗК", – повідомляють в "Об'єднанні "Самопоміч".
Суть викритої афери – у відео.
Джерело: 24 Канал
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