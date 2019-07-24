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      Фракції "Солідарність" у міськраді Харкова вже не існує: на її місці з'явилась нова

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      Фракції "Солідарність" у міськраді Харкова більше не існує
      Фракції "Солідарність" у міськраді Харкова більше не існує / Allkharkov

      У Харківській міській раді принипила діяльність фракція "Солідарність". Однак депутати відразу ж утворили нову – на чолі із Олександром Давтяном.

      Новостворена фракція називається "Центр", відповідне повідомлення під час позачергової сесії Харківської міськради озвучив мер Харкова Геннадій Кернес.

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      Це всі депутати фракції "Солідарність" партії п'ятого президента України Петра Порошенка.

      Головою фракції обрано Давтяна Олександра Саркісовича. Депутатська фракція "Солідарність" припинила свою діяльність. До складу фракції увійшли: Давтян, Косінов, Куценко, Маляренко, Полозков, Романенко і Цветкова,
      – сказав мер Харкова.

      Зазначимо, представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук заявив, що в Офісі президента Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування. Це можуть зробити для того, аби "повністю змінити систему влади". 

      Водночас лідер Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що вибори, швидше за все, відбудуться у 2020 році. 

      Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. В цей день обиратимуть депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад. Результати виборів повинні оприлюднити не пізніше, ніж 9 листопада

      Партія Петра Порошенка "Європейська Солідарність" займає 4 позицію у рейтингу із результатом 8,11% голосів. До слова, на Харківщині голос за цю політсилу віддали 4,95% виборців. 

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Новини Харкова Європейська солідарність Геннадій Кернес
      Джерело: 24 канал
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