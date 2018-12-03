France Football назвав найкращого молодого гравця світу

Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе отримав приз найкращого молодого гравця світу (Kopa Trophy).

Це перший Kopa Trophy для гравців віком до 21 року. Мбаппе отримав нагороду в Парижі під час вручення Ballon d'Or – "Золотого м'яча" найкращому гравцю за версією журналу France Football.

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The new #kopatrophy for best Young Player in the world? Who else could it be other than @KMbappe pic.twitter.com/XeuSeFO22b — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 3, 2018

Серед претендентів на трофей для молодих гравців Мбаппе випередив Крістіана Пулішича ("Боруссія" Д), Джастіна Клюйверта ("Рома"), Трента Александера-Арнольда ("Ліверпуль"), Патріка Кутроне ("Мілан"), Джанлуїджі Доннарумму ("Мілан").

Нагадаємо, що журнал France Football поступово оголошує рейтинг голосування за "Золотий м'яч" – 2018.