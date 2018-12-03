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      France Football назвав найкращого молодого гравця світу

      91 Читать новость на русском
      Кіліан Мбаппе
      Кіліан Мбаппе / witter.com/ODDSbible

      Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе отримав приз найкращого молодого гравця світу (Kopa Trophy).

      Це перший Kopa Trophy для гравців віком до 21 року. Мбаппе отримав нагороду в Парижі під час вручення Ballon d'Or – "Золотого м'яча" найкращому гравцю за версією журналу France Football.

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      Серед претендентів на трофей для молодих гравців Мбаппе випередив Крістіана Пулішича ("Боруссія" Д), Джастіна Клюйверта ("Рома"), Трента Александера-Арнольда ("Ліверпуль"), Патріка Кутроне ("Мілан"), Джанлуїджі Доннарумму ("Мілан").

      Нагадаємо, що журнал France Football поступово оголошує рейтинг голосування за "Золотий м'яч" – 2018.

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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