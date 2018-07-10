Франція – Бельгія: прогноз на матч Чемпіонату світу від Мирона Маркевича

Збірні Франції та Бельгії зіграють перший матч півфіналу Чемпіонату світу. Колишній тренер збірної України, а тепер голова Комітету національних збірних команд Федерації футболу України Мирон Маркевич поділився своїми думками щодо цього матчу.

"Чекаю на цей поєдинок з великим нетерпінням. Фаворита не бачу, але вболіватиму за Бельгію. Просто ще перед чемпіонатом сказав, що бельгійці будуть у фіналі. Хочеться, щоб мої слова підтвердилися", – розповів в інтерв’ю сайту 24 каналу Мирон Маркевич.

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Серед гравців збірної Франції Мирон Маркевич виділив Кіліана Мбаппе, Антуана Ґрізманн, Блеза Матюїді, Поля Поґба. Щодо бельгійців, то це Кевін Де Брюйне, Еден Азар, Ромелу Лукаку

Не думаю, що дії одного футболіста визначать результат цього двобою. Зустрічаються дві надзвичайно сильні команди, укомплектовані найкращими представниками світового футболу. Навіть трохи шкодую, що вони зустрічаються в півфіналі, а не в фіналі,

– зізнався Мирон Маркевич.

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При цьому тренер визначає, що головне. Щоб футболісти не перегоріли ще до матчу.

"Вважаю, що в їхньому протистоянні не останню роль зіграє фарт. Тренери обох команд здивувати вже не можуть, бо впродовж чемпіонату суперники встигли вивчити одне одного досконало, до найменших дрібниць. Певен, що експериментів зі складом наставники робити не будуть. Як на мене, зараз тренерам головне не заважати футболістам грати. Там такі футболісти, що додатково їм нічого пояснювати не треба. Найголовніше, що всі виконавці молоді, все майбутнє у них попереду", – підсумував Мирон Маркевич.

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