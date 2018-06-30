Франція у напруженому поєдинку проти Аргентини вирвала путівку в 1/4 ЧС-2018

1/8 Чемпіонату світу з футболу 2018 звела між собою збірні Франції та Аргентини, які на цьому етапі мали визначити першого чвертьфіналіста турніру.

Поєдинок за першу путівку у чвертьфінал видався напруженим і напрочуд результативним.

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Рахунок був відкритий вже на 13-й хвилині.

Збірна Франції повела завдяки пенальті, яке заробив Мбаппе. Він прорвався у штрафний майданчик аргентинців, де проти нього сфолив Маркос Рохо.



Героєм матчу став 10-й номер збірної Франції Кіліан Мбаппе

11-метровий вдало реалізував Антуан Грізман, перегравши воротаря Франко Армані. Це вперше за майже 20 років Аргентина пропустила пенальті в плей-офф мундіалів. Востаннє таке було на ЧС-1998 у матчі проти збірної Англії.

Проте до кінця першого тайму аргентинцям таки вдалось зрівняти рахунок. Французи необачно залишили ді Марію наодинці біля штрафного майданчика.

Анхель ді Марія не розгубився і з відстані у понад 30 метрів пробив у дальню дев'ятку Уго Льоріса. 1:1.

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На старт другої половини зустрічі команди знову вийшли з рівним рахунком, проте таким йому судилось залишатись недовго.

Вже на 48-й хвилині до нетривалої переваги аргентинців доклався Мессі. Він отримав м'яч у штрафному і пробив з розвороту.

М'яч летів у дальній кут, проте гол на свій рахунок записав Меркадо. Він підставив ногу, змінивши траєкторію польоту круглого. Ненадовго рахунок на табло став 1:2.



Мессі доклався, щоб вивести збірну Аргентини вперед на початку другого тайму

Менше 10 хвилин знадобилось підопічним Дід'є Дешама, щоб відновити рівновагу у цьому напруженому поєдинку.

На 57-й хвилині відзначився 22-річний Павар. У падінні Лукас Ернандес прострілив на лінію штрафного, де Павар потужним ударом пробив у дальню дев'ятку, не залишивши голкіперу збірної Аргентини Армані жодного шансу. 2:2.

А після цього французи, схоже, впіймали свою переможну хвилю.

Вивести Францію вперед вдалось Мбаппе, який на початку зустрічі привіз "блакитним" пенальті.

На 64-й хвилині Погба помітив Ернандеса на лівому фланзі і віддав туди передачу. Звідти Лукас Ернандес прострілив у штрафний, Мбаппе не розгубився і пробив під ногами Армані. 3:2.



Франція вибила Аргентину з ЧС-2018

Вже через 4 хвилини 19-річний форвард записав дубль у свій актив, зробивши перевагу збірної Франції більш впевненою.

Цього разу французам вдалось розіграти зразкову контратаку. Жиру помітив вільного Мбаппе, той не розгубився і впевнено пробив здалеку. 4:2.

Надію аргентинцям вже у доданий час подарував капітан Ліонель Мессі, проте цього виявилось замало, аби завадити збірній Франції прорватись в 1/4 фіналу ЧС-2018.

4:3 Франція стає першим чвертьфіналістом Чемпіонату світу з футболу 2018. У наступному поєдинку "блакитні" зустрінуться з переможцем пари Уругвай – Португалія.

ЧС-2018, 1/8 фіналу, Франція – Аргентина 4:3

Голи: 1:0 – 13 Грізманн (пен), 1:1 – 41 Анхель Ді Марія, 1:2 - 48 Меркадо, 2:2 - 57 Павар, 3:2 - 64 Мбаппе, 4:2 - 68 Мбаппе, 4:3 - 90+3 Агуеро