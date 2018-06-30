19:44
30 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
21°C 16°C
  • неділя
    14°C 12°C
  • понеділок
    13°C 11°C
  • вівторок
    17°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота Луценка
Вєсті.UA
18:34, 29 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Франція у напруженому поєдинку проти Аргентини вирвала путівку в 1/4 ЧС-2018

4208 Читать новость на русском
Франція – Аргентина результат матчу Чемпіонату світу
Франція – Аргентина результат матчу Чемпіонату світу / Getty images

1/8 Чемпіонату світу з футболу 2018 звела між собою збірні Франції та Аргентини, які на цьому етапі мали визначити першого чвертьфіналіста турніру.

Поєдинок за першу путівку у чвертьфінал видався напруженим і напрочуд результативним.

Дивіться також: Франція – Аргентина: відео голів та моментів матчу 1/8 фіналу Чемпіонату світу

Рахунок був відкритий вже на 13-й хвилині.

Збірна Франції повела завдяки пенальті, яке заробив Мбаппе. Він прорвався у штрафний майданчик аргентинців, де проти нього сфолив Маркос Рохо.

ЧС-2018 Франція Аргентина
Героєм матчу став 10-й номер збірної Франції Кіліан Мбаппе

11-метровий вдало реалізував Антуан Грізман, перегравши воротаря Франко Армані. Це вперше за майже 20 років Аргентина пропустила пенальті в плей-офф мундіалів. Востаннє таке було на ЧС-1998 у матчі проти збірної Англії.

Проте до кінця першого тайму аргентинцям таки вдалось зрівняти рахунок. Французи необачно залишили ді Марію наодинці біля штрафного майданчика.

Анхель ді Марія не розгубився і з відстані у понад 30 метрів пробив у дальню дев'ятку Уго Льоріса. 1:1.

Читайте також: Стали відомі всі учасники плей-оф Чемпіонату світу з футболу 2018

На старт другої половини зустрічі команди знову вийшли з рівним рахунком, проте таким йому судилось залишатись недовго.

Вже на 48-й хвилині до нетривалої переваги аргентинців доклався Мессі. Він отримав м'яч у штрафному і пробив з розвороту.

М'яч летів у дальній кут, проте гол на свій рахунок записав Меркадо. Він підставив ногу, змінивши траєкторію польоту круглого. Ненадовго рахунок на табло став 1:2.

ЧС 2018 Франція Аргентина Мессі
Мессі доклався, щоб вивести збірну Аргентини вперед на початку другого тайму

Менше 10 хвилин знадобилось підопічним Дід'є Дешама, щоб відновити рівновагу у цьому напруженому поєдинку.

На 57-й хвилині відзначився 22-річний Павар. У падінні Лукас Ернандес прострілив на лінію штрафного, де Павар потужним ударом пробив у дальню дев'ятку, не залишивши голкіперу збірної Аргентини Армані жодного шансу. 2:2.

А після цього французи, схоже, впіймали свою переможну хвилю.

Вивести Францію вперед вдалось Мбаппе, який на початку зустрічі привіз "блакитним" пенальті.

На 64-й хвилині Погба помітив Ернандеса на лівому фланзі і віддав туди передачу. Звідти Лукас Ернандес прострілив у штрафний, Мбаппе не розгубився і пробив під ногами Армані. 3:2.

ЧС 2018 Франція Аргентина Мбаппе Мессі
Франція вибила Аргентину з ЧС-2018

Вже через 4 хвилини 19-річний форвард записав дубль у свій актив, зробивши перевагу збірної Франції більш впевненою.

Цього разу французам вдалось розіграти зразкову контратаку. Жиру помітив вільного Мбаппе, той не розгубився і впевнено пробив здалеку. 4:2.

Надію аргентинцям вже у доданий час подарував капітан Ліонель Мессі, проте цього виявилось замало, аби завадити збірній Франції прорватись в 1/4 фіналу ЧС-2018.

4:3 Франція стає першим чвертьфіналістом Чемпіонату світу з футболу 2018. У наступному поєдинку "блакитні" зустрінуться з переможцем пари Уругвай – Португалія.

ЧС-2018, 1/8 фіналу, Франція – Аргентина 4:3

Голи: 1:0 – 13 Грізманн (пен), 1:1 – 41 Анхель Ді Марія, 1:2 - 48 Меркадо, 2:2 - 57 Павар, 3:2 - 64 Мбаппе, 4:2 - 68 Мбаппе, 4:3 - 90+3 Агуеро

Теги: Аргентина Новини Франції Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут
сьогодні, 19:01 Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут
Євгенія Мазур 873
"Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
сьогодні, 15:59 "Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
Злой Одессит 593
Літні музичні новинки: 10 найкращих треків червня, які варто почути
сьогодні, 14:01 Літні музичні новинки: 10 найкращих треків червня, які варто почути
Олена Булан 475
"Ти квач": дорослі чоловіки і дитяча гра тривалістю 30 років
сьогодні, 13:01 "Ти квач": дорослі чоловіки і дитяча гра тривалістю 30 років
Юлія Ліпенцева 456
Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
сьогодні, 12:00 Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
Анастасія Ковач-Петрушенко 4530
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук