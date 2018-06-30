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Франція – Аргентина: відео голів та моментів матчу 1/8 фіналу Чемпіонату світу

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Франція – Аргентина відео голів матчу Чемпіонату світу
Франція – Аргентина відео голів матчу Чемпіонату світу / Getty images

Перший матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2018 між збірними Франції та Аргентини обіцяв бути напруженим.

Першими рахунок відкрили французи.

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Пенальті арбітр призначив після того, як Кіліан Мбаппе пробіг майже повз усіх захисників збірної Аргентини і вже у штрафному Маркос Рохо намагався зупинити його рукою на плечі.

Мбаппе впав і арбітр справедливо призначив 11-метровий.

Рохо отримав жовту картку.

На 13-й хвилині Антуан Грізман вдало реалізував пенальті, вивівши збірну Франції вперед.

 

Вже до кінця першого тайму аргентинцям вдалось зрівняти рахунок.

На 41-й хвилині Анхель ді Марія потужно пробив з центру поля, розмочивши ворота Уго Льоріса.

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Теги: Аргентина Новини Франції Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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