Збірна Франції перемогла Австралію на Чемпіонаті світу завдяки відеоповторам
Збірна Франції у першому матчі Чемпіонату світу грала зі збірною Австралії. Все у матчі визначили відеоповтори. Саме завдяки йому було призначено пенальті у ворота австралійців. Також відеоповтор підтвердив гол Погби, який і приніс перемогу.
Австралія ж зуміла зрівняти рахунок після першого голу теж за допомогою пенальті, коли у власному штрафному рукою зіграю Умтіті.
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Франція – Австралія 2:1
Голи: Грізманн, 58 (пен), Погба, 81 – Єдінак, 62 (пен)
Детальніший звіт з матчу очікуйте згодом
Джерело: 24 Канал
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