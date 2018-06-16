Збірна Франції перемогла Австралію на Чемпіонаті світу завдяки відеоповторам

Збірна Франції у першому матчі Чемпіонату світу грала зі збірною Австралії. Все у матчі визначили відеоповтори. Саме завдяки йому було призначено пенальті у ворота австралійців. Також відеоповтор підтвердив гол Погби, який і приніс перемогу.

Австралія ж зуміла зрівняти рахунок після першого голу теж за допомогою пенальті, коли у власному штрафному рукою зіграю Умтіті. Читайте також: Франція – Австралія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу Франція – Австралія 2:1 Голи: Грізманн, 58 (пен), Погба, 81 – Єдінак, 62 (пен) Детальніший звіт з матчу очікуйте згодом