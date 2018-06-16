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Збірна Франції перемогла Австралію на Чемпіонаті світу завдяки відеоповторам

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Франція – Австралія результат матчу Чемпіонату світу 2018
Франція – Австралія результат матчу Чемпіонату світу 2018

Збірна Франції у першому матчі Чемпіонату світу грала зі збірною Австралії. Все у матчі визначили відеоповтори. Саме завдяки йому було призначено пенальті у ворота австралійців. Також відеоповтор підтвердив гол Погби, який і приніс перемогу.

Австралія ж зуміла зрівняти рахунок після першого голу теж за допомогою пенальті, коли у власному штрафному рукою зіграю Умтіті.

Читайте також: Франція – Австралія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Франція – Австралія 2:1

Голи: Грізманн, 58 (пен), Погба, 81 – Єдінак, 62 (пен)

Детальніший звіт з матчу очікуйте згодом

Теги: ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 Новини спорту ЧС 2018 – результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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