Франція – Австралія: букмекери назвали фаворита матчу Чемпіонату світу 2018

Збірні Франції та Австралії зіграють матч на Чемпіонаті світу 2018 року у Росії. Матч відбудеться у суботу, 16 червня, о 13:00 годині. І букмекери визначили фаворита цього матчу.

Збірна Франції, яку деякі букмекери ставлять на третє місце серед збірних, хто може виграти Чемпіонат світу, є явним фаворитом у матчі проти Австралії. У William Hill коефіцієнт на їх перемогу доволі малий – лише 1,22. У той час як перемога збірної Австралії оцінена в рівно 10,00. Нічия отримала 7,00.

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При цьому щодо точних рахунків, то більша ймовірність що французи переможуть з рахунком 2:0 – 5,00, у той час як на мінімальну перемогу 1:0 – 5,80. Для прикладу, перемога 1:0 збірної Австралії – аж 23,00. Загалом букмекери не надто вірять у гол у ворота збірної Франції. Так, розгром 3:0 у виконані французів оцінено в 6,50, у той час як перемога тих же французів, але з пропущеним голо 2:1 – 9,50. Щодо нічиїх, то 1:1 – 12,00, а 0:0 – 15,00.

Варто зазначити, що найбільш ймовірними авторами голів є Грізманн та Жиру. Коефіцієнт на гол у їх виконанні – 2,00, гол на рахунку Мбаппе – 2,10. Серед австралійців найбільш ймовірними авторами голу є Макларен та Юріч – 4,40. Варто зазначити, що по коефіцієнтах більше шансів забити у цьому матчі мають одразу 10 гравців збірної Франції.

Щодо забитих голів, то коефіцієнт на "тотал більше 0,5" – лише 1,03, на "тотал більше 1,5" – 1,25.

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Ще менше вірять у перемогу Австралії у цьому матчі у PariMatch. Тут коефіцієнт на перемогу збірної із зеленого континенту 13,00. Перемога Франції отримала 1,25, а нічия – 6,10.

При цьому ставка "Франція переможе і не пропустить" має лише 1,74, у той час як "Австралія переможе і не пропустить" – 13,5.

Букмекери тут теж вважають, що найбільш ймовірним рахунком є перемога Франції 2:0 – 5,30, у той час як 1:0 – 6,00, а 3:0 – 6,80. При цьому нічия 1:1 має такий же коефіцієнт, як і перемога Французів 4:0 – 11,5.

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У букмекерській конторі "Фаворит" теж беззаперечну перевагу віддали збірній Франції – коефіцієнт на їх перемогу 1.25. Щодо Австрілії – то 10,50. Нічия – 7,50.

Тут теж очікують чималу кількість забитих голів. "Тотал більше 0,5" – лише 1,02, "тотал більше 1,5" – 1,24

Щодо точних рахунків, то на вже озвучений рахунок 2:0 на перемогу французів тут доволі малий коефіцієнт – 4,90, у той час як 1:0 – 5,25. Розгром 3:0 оцінений в 6,25. При цьому тут нічия 0:0 має нижче значення – 11,50, на відміну від нічиєї 1:1 – 12,75.