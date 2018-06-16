Франція – Австралія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Збірні Франції та Австралії відкривали третій ігровий день на Чемпіонаті світу 2018 року у Росії. Першими у матчі забили французи, реалізувавши пенальті. Пропустили вони теж з 11-метрової позначки.

Перший гол у ьуому матчі в активі Антуана Грізманна, який відзначився з пенальті. При цьому арбітр матчу був змушений вдатися до відеоповтору. адже під час самого моменту порушення правил у штрафному майданчику він не зафіксував. Але скористався підказками помічників та призупинив матч. Після цього і вказав на 11-метрову позначку.

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Гол Грізманна з пенальті

Момент, коли Грізманна збили у штрафному майданчику

The foul which the referee decided was a penalty after reviewing VAR. #FRAAUS #WorldCup



pic.twitter.com/rUVTceotZP — World Cup 2018 Related (@WorldCup18Info) 16 червня 2018 р.

Зрівняли рахунок австралійці теж з пенальті. Умтіті зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Цього разу судді не знадобився відеоповтор.

Порушення Умтіті та гол з пенальті

Третій гол у цьому матчі теж вийшов незвичним. Після удару Поля Погби м'яч влучив у перекладину воріт та опустився за лінією, після чого вилетів у поле, де його і впіймав Мег Райян. Однак арбітр зарахував гол. Повтор показав, що гол був і м'яч повністю перетнув лінію воріт.

Гол Погба