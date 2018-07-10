Франція мінімально обіграла Бельгію та вийшла у фінал Чемпіонату світу

Франція та Бельгія визначали одного з учасників фіналу Чемпіонату світу. Цього разу успіх був на стороні французів.

У першому таймі команди створили декілька чудових нагод. За французів могли відзначитися Жиру та Павар, за бельгійців – Алдервейрельд та Азар. Хоча всі гравці атаки обох команд старалися, щоб забити гол. Особливо француз Мбаппе та бельгієць Де Брюйне. Однак надійно діяли воротарі.

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Та єдиний гол, який вивів французів у фінал, було забито вже по перерві. А його автором став центральний захисник. Умтіті виграв позицію на ближній штанзі після подачі з кутового та пробив головою по воротах. Алдервейрельд та Феллаіні не зуміли завадити йому, у Куртуа – вчасно зреагувати на цей удар.

Відтак збірна Франції виходить у фінал Чемпіонату світу, де зіграє з переможцем пари Хорватія – Англія. Бельгійці ж зіграють матч за третє місце.

Франція – Бельгія 1:0

Гол: Умтіті, 51