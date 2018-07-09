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Франція – Бельгія: прогноз на матч Чемпіонату світу

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Франція – Бельгія прогноз букмекерів на матч Чемпіонату світу
Франція – Бельгія прогноз букмекерів на матч Чемпіонату світу

Збірні Франції та Бельгії на цьому чемпіонаті зіграють ще два матчі. Один з них – півфінал, де вони зустрінуться між собою. Переможець цієї дуелі відправиться у фінал. Той, хто програє, гратиме матч за третє місце.

На думку букмекерів, більше шансів перемогти має збірна Франції. У William Hill на перемогу французів виставили коефіцієнт 2,37. Перемога бельгійців – 3,00. Нічия в основний час – 3,20. Щодо проходу в наступний раунд, то Франція оцінена в 1,73, Бельгія в 2,10.

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При цьому щодо забитого голу, то більше шансів у матчі відзначитися у півзахисника бельгійців. Коефіцієнт на те, що Еден Азар заб'є, а Бельгія виграє – 4,00. У французів найкращий аналогічний показник – гол Антуана Грізманна та перемога Франції 4,50.

У PariMatch перемога збірної Франції отримала коефіцієнт 2,50. Перемога збірної Бельгії – 3,10. Нічия у матчі за 90 хвилин – 3,20. Прохід у фінал французів – 1,79. Підсумкова перемога бельгійців – 2,10.

Варто зазначити, що шанс на перемогу кожної з команд у післяматчевих пенальті рівний – 10,5.

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Однак щодо забитих голів, то букмекери більше покладають сподівання на французів. "Індивідуальний тотал більше 1,5 Франція" 2,44, у той час як "індивідуальний тотал більше 1,5 Бельгія" 2,75.

"Фаворит" на французів виставив коефіцієнт 2,45. Перемога Бельгії – 3,05. Нічия в основний час – 3,35. Прохід у фінал збірної Франції – 1,70. Прохід збірної Бельгії – 2,21.

На те, що обидві команди заб'ють – 1,61. Якщо ж ні – 2,22.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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