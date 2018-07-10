Франція – Бельгія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу
Голи у матчі півфіналу між збірними Франції та Бельгії на Чемпіонаті світу глядачі побачили лише у другому таймі. Цей гол став єдиним у матчі.
Якщо у першому таймі команди створили декілька нагод, щоб відзначитися, то надійно діяли воротарі – Уго Льоріс за французів та Тібо Куртуа за бельгійців. Тож перший гол у матчі було забито вже у другому таймі.
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Після подачі з кутового Самуель Умтіті головою спрямував м'яч у ворота бельгійців. Француз виграв позицію у Маруана Феллаіні та Тобі Алдервейрелда.
Гол Умітіті у ворота збірної Бельгії
Джерело: 24 Канал
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