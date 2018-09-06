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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Франція готова завдати потужного удару по Сирії: відома причина

816 Читать новость на русском
Сирія
Сирія / www.nytimes.com

У четвер, 6 вересня, головнокомандувач армії Франції заявив, що вони готові вдарити по Сирії, якщо Асад застосує хімічну зброю в Ідлібі.

Про це повідомляє Maps & Conflicts Database.

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Очікується, що останні осередки терористичного угруповання "Ісламська держава" в Сирії та Іраку знищать до кінця року. У Генштабі Франції є інформація, що Росія та її союзники хочуть завершити наступ на Ідліб до кінця осені. І якщо для цього використають хімічну зброю, Франція завдасть удару. Нещодавно про таку ж позицію заявили у США. 

"Ми готові завдати ударів, якщо буде застосована хімічна зброя. Удари можуть проводитися на національному рівні, але в наших інтересах зробити це з якомога більшою кількістю партнерів", – зазначив глава Збройних сил Франсуа Лекоінтре.

Нагадаємо, що в ніч на 5 вересня сирійські та російські бомбардувальники атакували Ідліб. Атака забрала життя 13 мирних жителів. І через це 7 вересня екстрено збереться Рада Безпеки ООН.

Теги: Новини США Новини Франції Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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