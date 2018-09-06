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Франція хоче мінімізувати залежність від американських компонентів зброї

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Французька ракета SCALP з американськими компонентами
Французька ракета SCALP з американськими компонентами / Фото з відкритих джерел

Франція бажає скоротити свою залежність від американських компонентів зброї, щоб мінімізувати здатність США блокувати французький експорт зброї.

Про це повідомило видання "Європейська правда" з посиланням на заяву міністра оборони Франції Флоренса Парлі.

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Зазначається, що Франція має намір поступово позбуватися залежності від певної кількості американських компонентів.

У нас були торговельні труднощі, пов'язані з перспективами експорту. І ми знаємо, що ці труднощі пов'язані зі стратегічними питаннями, і часто з проблемами комерційного суперництва,
– сказала Парлі.

Додамо, що у лютому 2018 року Сполучені Штати Америки заблокували продаж Францією Єгипту крилатих ракет SCALP, які мають американські компоненти.

Саме такі дії США вказали на необхідність мінімізації залежності від Вашингтона.

Теги: Новини США Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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