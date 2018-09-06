Франція хоче мінімізувати залежність від американських компонентів зброї

Франція бажає скоротити свою залежність від американських компонентів зброї, щоб мінімізувати здатність США блокувати французький експорт зброї.

Про це повідомило видання "Європейська правда" з посиланням на заяву міністра оборони Франції Флоренса Парлі.

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Зазначається, що Франція має намір поступово позбуватися залежності від певної кількості американських компонентів.

У нас були торговельні труднощі, пов'язані з перспективами експорту. І ми знаємо, що ці труднощі пов'язані зі стратегічними питаннями, і часто з проблемами комерційного суперництва,

– сказала Парлі.

Додамо, що у лютому 2018 року Сполучені Штати Америки заблокували продаж Францією Єгипту крилатих ракет SCALP, які мають американські компоненти.

Саме такі дії США вказали на необхідність мінімізації залежності від Вашингтона.