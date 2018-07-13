Франція – Хорватія: де дивитися онлайн фінал Чемпіонату світу

Збірна Франції та Хорватії зіграють у фіналі Чемпіонату світу. Перегляд матчу буде доступний українським глядачам як по телевізору, так і онлайн.

Як і решта матчів Чемпіонату світу, фінальне протистояння між Францією та Хорватією буде показано на телеканалі "Інтер". Початок о 18:00 годині в неділю, 15 липня. Це буде остання гра Чемпіонату світу-2018.

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Для тих, хто не матиме змоги її переглянути по телевізору, буде можливість слідкувати за перебігом матчу онлайн. Відеотрансляція в інтернеті буде доступна за посиланням.

Якщо в основний час буде зафіксована нічия, команди гратимуть два екстра-тайми по 15 хвилин. Якщо і цього часу не вистарчить, володаря чемпіонського титулу на найближчі чотири роки визначать за допомогою післяматчевих пенальті.

Текстовий онлайн проведе сайт "Футбол 24". Огляд матчу та відео голів та моментів матчу – на сайті 24 каналу.

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