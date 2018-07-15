Франція стала Чемпіоном світу з футболу

Збірні Франції та Хорватії зіграли у фіналі Чемпіонату світу. Головний матч чотириліття для збірних.

Загалом у фіналі було забито одразу шість голів – по три у кожному з таймів.

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Все розпочалося з автогола у виконанні Манджукич. Він став першим гравцем, який відзначився автоголом у фіналах Чемпіонату світу. Вже у другому таймі хорват відзначиться у воротах суперника.

Перший гол у матчі – автогол Перішича

А зрівняти рахунок "картатим" вдалося зусиллям Перішича, який з лінії штрафного майданчика пробив Уго Льоріса. Обидва голи ж було забито після розіграшу штрафних ударів.

Та ще до перерви французи знову вийшли вперед. Все завдяки відеоповтору. Під час подачі з кутового м'яч потрапив у руку Перішичу. Арбітр Нестор Пітана спочатку жодним чином не зреагував на це, однак французи переконали його скористатися VAR. Після вмовлянь він пішов до екрана, і поглянувши повтор епізоду вказав на 11-метрову позначку. Вирок чітко реалізував Грізманн.

Момент, коли м'яч потрапив у руку Перішичу

Вже у другому таймі французи оформили розгром. Спочатку забив Погба, згодом Мбаппе. Між цими голами "відзначилися" Pussy Riot – вони вибігли на поле в рамках акції "Міліціонер вступає в гру".

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Шостий гол у матчі – у виконанні Манджукича. Хоча все це – помилка голкіпера Льоріса, який вирішив обіграти суперника у власному штрафному майданчику. Зробив він це не просто невдало, але й фатально – м'яч від ноги Манджукича влетів у ворота.

Манджукич святкує гол у ворота збірної Франції

Та на більше хорватів не вистарчило. Французи зуміли втримати переможний рахунок. І стали чемпіонами світу. Вдруге в історії, після домашньої перемоги у 1998 році.

Франція – Хорватія 4:2

Голи: Манджукич, 18 (авт), Грізманн, 38 (пен), Погба, 59, Мбаппе, 65 – Перішич, 28, Манджукич, 69