Франція не поділяє українське сприйняття російської загрози, – дипломат

У Франції щодо Росії і Туреччини різні завдання. Однак позиція президента Франції Макрона, який говорить про нову архітектуру європейської безпеки з Росією, недалекоглядна.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління "Майдану Закордонних Справ" Богдан Яременко.

Читайте також: Чому миротворцям ще зарано заходити на Донбас: пояснення глави МЗС Франції

За словами дипломата, між Туреччиною і ЄС склалася патова ситуація, наростають суперечності. Водночас існує велика залежність і зацікавленість один в одному. І це продиктовано не лише економічними питаннями, але й міграційними проблемами, де роль Туреччини дуже важлива.

"Заява Макрона про стратегічний союз з Туреччиною – поки що гасло. Сигнал, що Франція готова до діалогу і пошуку компромісів. Але яким чином Франція зможе ігнорувати тоталітарні тенденції у внутрішній політиці Анкари, а також зовнішньополітичні крени – незрозуміло", – говорить Яременко.

Щодо Росії, зазначає фахівець, ситуація складніша. Макрон згадує РФ в контексті вибудови нової архітектури європейської безпеки. Президент Франції вважає, що Європа не може сподіватися на США, але повинна думати про діалог і стратегічне партнерство з РФ.

Макрон, який фактично виводить США за рамки союзників ЄС і робить натяк на загрозу Вашингтону для європейської безпеки, займає недалекоглядну позицію. Насправді Росія нагнітає ситуацію, займається ескалацією різних форм вторгнень в європейський простір. В тому числі, інформаційний, пропагандистський, безпековий. А Макрон розглядає РФ як країну, з якою треба співпрацювати. Це говорить про відсутність бачення глибини проблеми,

– переконаний Богдан Яременко.

Як підкреслює дипломат, це свідчить, що Франція не поділяє українське сприйняття російської загрози. Отже, Україна не може в повній мірі покладатися ні на посередницькі зусилля Франції, ні в цілому на Францію, як можливого союзника.

Україна повинна оглядатися на те, що насправді хоче Франція, її цілі, амбіції. Чи не стане на якомусь етапі для Франції співробітництво з Росією важливішим, ніж посередництво у вирішенні українсько-російського конфлікту,

– наголосив Яременко.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ЄС необхідні "стратегічні відносини" з Туреччиною і Росією заради міжнародної стабільності. Французький лідер закликав "оновити" взаємодію з Москвою з питань кібербезпеки й оборони. Він закликав своїх європейських партнерів "не покладатися в питаннях безпеки виключно на США".