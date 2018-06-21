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Франція – Перу: анонс матчу Чемпіонату світу 2018

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Франція – Перу анонс матчу Чемпіонату світу
Франція – Перу анонс матчу Чемпіонату світу

Збірні Франції та Перу на Чемпіонаті світу по різному стартували. Обоє отримали право на пенальті завдяки відеоповтору. Але якщо Франції це принесло забитий гол і у підсумку перемогу, то "інки" не зуміли реалізувати удар з 11-метрової позначки і програли гру проти Данії.

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До цієї зустрічі команди грали лише двічі. Але це було доволі давно – на олімпійських іграх у 1960 році, а згодом у товариському матчі в 1982 році. У цих матчах команди обмінялися перемогами – спочатку виграли французи, згодом реванш взяли перуанці.

Та навряд чи настільки давня історія протистояння матиме вагомий вплив на результат матчу 21 червня. Команди за підбором гравців перебувають на дещо різних рівнях. Хоча матчі обох команд на Чемпіонаті світу може мати доволі неочікуваний результат. Французи свою гру проти Австралії провели доволі мляво.

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Перуанцям же просто не пощастило у матчі зі збірною Данії – вони не реалізували пенальті, а згодом пропустили одну з контратак. Тепер же, у випадку поразки у матчі з французами, їх шанси на вихід з групи зведуться до мінімуму (для виходу в плей-оф їм треба, що данці програли два матчі, і самим вигравати з чим більшою різницею в Австралії).

 

 

 

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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