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Франція обіграла Перу і вийшла в плей-оф Чемпіонату світу

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Франція – Перу результат матчу
Франція – Перу результат матчу

Збірні Франції та Перу на Чемпіонаті світу грали свій матч 21 червня. Вони вже знали результат матчу між Данією та Австралією.

Перу треба було вигравати у цьому матчі, щоб мати шанси на вихід у плей-оф. Франція ж, у випадку перемоги, гарантувала собі вихід в 1/8 Чемпіонату світу.

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Французи, попри статус фаворитів, доволі мляво провели цей матч. Збірна Перу більше володіла м'ячем, і пасів здійснила більше. Але єдиний гол у матчі забили французи.

Хоча до цього перуанці вже на початку зустрічі могли забити мало не з центру поля після необачності Льоріса. Мимо. На це французи відповіли небезпечним ударом низу від Грізманна. Воротар відбив цей удар ногами.

Збірна Франції могла пропустити й після удару Герреро, який з кута воротарського майданчика потужно пробивав. Але саме туди, де стояв Льоріс.

Забили ж французи одразу після цього. Погба неподалік штрафного майданчика відібрав м'яч, дав пас на хід Жиру. Олів'є пробивав по воротах, і м'яч від ноги захисника летів повз голкіпера. М'яч би залетів у ворота, але його для більшої впевненості за лінію воріт переправив Мбаппе. До статусу наймолодшого гравця французької збірної на Чемпіонаті світу, 19-літній форвард додав ще й титул наймолодшого автора голу на Мундіалі серед французів.

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Пропустити французи у другому таймі могли після удару Аквіно. На допомогу Льорісу прийшла хрестовина воріт.

Попри чималий тиск на ворота французів, південноамериканцям знову не вдалося забити на Чемпіонаті світу. А після фінального свистка "інки" долучилися до списку збірних, які покинуть змагання після групової стадії. Французи ж гарантували собі місце в плей-оф.

Франція – Перу 1:0

Гол: Мбаппе, 34

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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