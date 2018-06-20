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Франція – Перу: прогноз букмекерів на матч Чемпіонату світу

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Франція – Перу ставка букмекерів на матч Чемпіонату світу 2018
Франція – Перу ставка букмекерів на матч Чемпіонату світу 2018

Збірні Франції та Перу на Чемпіонаті світу по різному зіграли свої матчі. Обидві отримали право на пенальті після застосування відеоповтору. Однак французи свій удар реалізували і виграли, у той час як перуанці схибили, а згодом пропустили від данців і програли.

У букмекерській конторі William Hill коефіцієнт на перемогу збірної Франції – 1,60. Перемога Перу оцінена в 5,00. Дещо менше отримала нічия у цій грі – 4,20.

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Щодо авторів голів, то на французів Антуана Грізманна та Ольв’є Жиру приймають з коефіцієнтом 2,20.

PariMatch ще більший коефіцієнт видав на перемогу Перу – 6,40. На перемогу французів – майже без змін – 1,62. Нічия – 3,80.

"Індивідуальний тотал більше 2,0 Франція" приймається з коефіцієнтом 2,70. Те що перуанці заб’ють два чи більше голів – 12,5.

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Букмекери з "Фаворит" оцінили перемогу Перу коефіцієнтом 6,25. Перемога Франції – 1,62. Нічия – 3,90.

Найбільш ймовірний діапазон голів – 2-3 – коефіцієнт на це 1,98.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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