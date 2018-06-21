Франція – Перу: відео голу та моментів матчу
За збірну Франції у матчі проти збірної Перу перший гол забив наймолодший гравець – Кіліан Мбаппе.
Нападник, фактично, пробив у порожні ворота. До цього Погба відібрав м'яч неподалік штрафного суперників, віддав розрізний пас на Жиру, який пробивав по воротах. Однак захисник підставив ногу, від якої м'яч зрикошетив і полетів повз воротаря. Саме на цей відскок і зреагував Мбаппе, забиваючи у порожні ворота.
Читайте також: "А якби російську назвали "українсько-російська?" – на ЧС-2018 розгорівся мовний скандал
Гол Мбаппе
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі