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Франція – Перу: відео голу та моментів матчу

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Франція – Перу відео голів матчу Чемпіонату світу 2018
Франція – Перу відео голів матчу Чемпіонату світу 2018

За збірну Франції у матчі проти збірної Перу перший гол забив наймолодший гравець – Кіліан Мбаппе.

Нападник, фактично, пробив у порожні ворота. До цього Погба відібрав м'яч неподалік штрафного суперників, віддав розрізний пас на Жиру, який пробивав по воротах. Однак захисник підставив ногу, від якої м'яч зрикошетив і полетів повз воротаря. Саме на цей відскок і зреагував Мбаппе, забиваючи у порожні ворота.

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Гол Мбаппе

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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