Франція показала відео з моментом запуску ракет по Сирії
У мережі з’явився відеозапис, на якому зафіксований момент запуску французьких ракет по військових об’єктах Сирії.
Відповідне відео опубліковане у Twitter глави Міністерства оборони Франції Флоранс Парлі.
Повідомляється, що ракетний удар був нанесений фрегатом Франції, який перебуває в Середземному морі.
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"Ціль: місце виробництва хімічної зброї сирійського режиму", – зазначила французька міністр.
Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.
У результаті військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. При цьому жоден із російських об'єктів у Сирії не постраждав.
Натомість від атак у Сирії постраждали троє цивільних.