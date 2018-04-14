Франція показала відео з моментом запуску ракет по Сирії

У мережі з’явився відеозапис, на якому зафіксований момент запуску французьких ракет по військових об’єктах Сирії.

Відповідне відео опубліковане у Twitter глави Міністерства оборони Франції Флоранс Парлі.

Повідомляється, що ракетний удар був нанесений фрегатом Франції, який перебуває в Середземному морі.

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"Ціль: місце виробництва хімічної зброї сирійського режиму", – зазначила французька міністр.

Tir d’un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ — Florence Parly (@florence_parly) 14 апреля 2018 г.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.



У результаті військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. При цьому жоден із російських об'єктів у Сирії не постраждав.



Натомість від атак у Сирії постраждали троє цивільних.