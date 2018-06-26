Франція та Данія зіграли першу нульову нічию на Чемпіонаті світу

Зустріч між Францією та Данією стала першим матчем на Чемпіонаті світу, в якому обом командам не вдалося забити гол. Це сталося аж в 37-ій грі Мундіалю.

Збірна Франції ще після другого туру забезпечила собі вихід у плей-оф. Тож у цьому матчі могла пограти у своє задоволення. Збірна Данії, яка мала чотири очки, більше повинна була дбати про перемогу. Хоча і нічия європейську збірну цілком влаштовувала за умови.

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Тож до ротації вдався лише тренер французів, який залишив у запасі Льоріса, Умтіті, Погба та Мбаппе. Натомість місце у воротах зайняв Манданда, у захисті діяв дебютант Кімпембе.

Сама гра відзначилася не такою і великою кількість гольових моментів. Офіційна статистика після фінального свистка показала, що французи створили 11 моментів біля воріт суперника, але лише чотири рази м'яч летів у площину воріт. У цих моментах надійно діяв Шмейхель.

Збірна Данії, вся небезпека у якої йшла від Еріксена, відзначила ще меншою кількістю моментів – п'ять, і лише один удар йшов у рамку воріт. Це сталося вже по перерві, коли той же Еріексен потужно пробивав по воротах Манданди. Голкіпер не зумів з першої спроби впіймати м'яч, однак одразу виправився, випередивши суперників.

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У французів, традиційно, активним був Грізманн. Однак і його наприкінці зустрічі Дешам вирішив поберегти, особливо коли йому дісталося по ногах від Йоргенсена незадовго до перерви. Форвард у цьому моменті міг отримати й травму.

Голів глядачі на трибунах та в екранах так і не побачили. Попри це, такий рахунок задовольнив як збірну Франції, так і Данії. Французи фінішували на першому місці у групі, данці теж вийшли в плей-оф з другої позиції.

Франція – Данія 0:0